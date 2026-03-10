Klemens Hallmann: „Aufgeben war nie eine Option“

Zahlreiche betroffene Gläubiger und Verbindlichkeiten im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das war die Bilanz der Privatinsolvenz von Immobilien-Unternehmer Klemens Hallmann. Ein Sanierungsplan wurde nun bestätigt.

Mitte August 2025 wurde die Privatinsolvenz von Immobilien-Unternehmer und -investor Klemens Hallmann bekannt, wenig später wurden Luxusgüter versteigert, um die Schulden zu begleichen. Ende Oktober 2025 wurde schließlich ein Sanierungsplan angenommen, der nun, am 6. März 2026, vom Handelsgericht Wien auch bestätigt wurde. Wie Hallmann selbst erklärt, habe er die erforderliche Quote laut Sanierungsplan fristgerecht an den Sanierungsverwalter bezahlt.

Klemens Hallmann: „Wahrung der Gläubigerinteressen stand stets an erster Stelle“

„Es war mit von Anfang an wichtig, das Sanierungsverfahren mit größtmöglicher Transparenz und Verantwortung zu führen und meinen Verpflichtungen zuverlässig nachzukommen. Dabei stand die Wahrung der Gläubigerinteressen für mich stets an erster Stelle“, so Hallmann, der hofft, mit dem Geschafften auch eine mögliche Trendwende in der Immobilienbranche positiv unterstützen zu können.

Was Gläubiger im Rahmen der Insolvenz von Klemens Hallmann erwarten können

„Sanierungen in der Immobilienbranche können gelingen. Ich habe mich für diesen Weg entschlossen, um im Sinne der Gläubiger zu handeln. Mit Zusammenhalt und harter Arbeit können auch die größten Herausforderungen bewältigt werden“, weiß der Unternehmer und Investor. Aufgeben sei jedenfalls „nie eine Option“ gewesen. Das Sanierungsverfahren ermögliche den Gläubigern übrigens eine Quote von bis zu 45 Prozent (35 Prozent Quote plus eine zusätzliche zehn prozentige Sonderquote). Im Falle eines Konkursverfahrens hätten die Gläubiger wohl nur eine Quote von acht Prozent erhalten, weiß man in einer Aussendung abschließend.