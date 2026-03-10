Skip to content
/ ©LPD Wien
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die beiden Kinder und den mutmaßlichen Enführer.
Nach dem Mann und den beiden Kindern wird jetzt gesucht.
Wien / 2. Bezirk
10/03/2026
Kindesentziehung

Kinder entführt? Polizei sucht jetzt mit Fotos nach Vater und Söhnen

Ein 37-jähriger Syrer steht im dringenden Verdacht, am 25. Februar 2026 gegen 7.45 Uhr gemeinsam mit einem bisher unbekannten Mann seine beiden Söhne im Alter von sieben und acht Jahren mitgenommen zu haben.

In Wien-Leopoldstadt wird ein 37-jähriger Mann verdächtigt, seine beiden Söhne gegen deren Willen und trotz Gegenwehr der Kinder in ein Auto gepackt und mitgenommen zu haben. Anschließend soll er mit den beiden und einem weiteren Mann geflüchtet sein. Die Polizei berichtet nun, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht für die Kinder hat – wir haben bereits berichtet. Nun sucht die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch mit Fotos nach den beiden Kindern und dem Vater. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 62800 erbeten.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Person, die im Verdacht steht, seine Kinder entführt zu haben.
©LPD Wien |
Hast du den Mann…
Auf dem Foto von www.5min.at sieht ein Kind, welches von seinem Vater in Wien entführt wurde.
©LPD Wien |
…oder die beiden…
Auf dem Foto von www.5min.at sieht ein Kind, welches von seinem Vater in Wien entführt wurde.
©LPD Wien |
…Kinder gesehen?
