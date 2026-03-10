Kinder entführt? Polizei sucht jetzt mit Fotos nach Vater und Söhnen

Ein 37-jähriger Syrer steht im dringenden Verdacht, am 25. Februar 2026 gegen 7.45 Uhr gemeinsam mit einem bisher unbekannten Mann seine beiden Söhne im Alter von sieben und acht Jahren mitgenommen zu haben.

In Wien-Leopoldstadt wird ein 37-jähriger Mann verdächtigt, seine beiden Söhne gegen deren Willen und trotz Gegenwehr der Kinder in ein Auto gepackt und mitgenommen zu haben. Anschließend soll er mit den beiden und einem weiteren Mann geflüchtet sein. Die Polizei berichtet nun, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht für die Kinder hat – wir haben bereits berichtet. Nun sucht die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch mit Fotos nach den beiden Kindern und dem Vater. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 62800 erbeten.