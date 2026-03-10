200 Kilo schwere Fliegerbombe in Wien: 250 Personen evakuiert

Gestern kam es im 21. Bezirk Wiens zu dem Fund einer Fliegerbombe. Diese wog stolze 200 Kilogramm.

Im Zuge von Baggerarbeiten wurde eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. Der Polizeinotruf wurde gestern gegen 15.45 Uhr in Wien verständigt, woraufhin ein sprengstoffkundiger Polizist zum Einsatzort entsandt wurde. Nach einer ersten Begutachtung verständigte dieser den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres.

250 Personen evakuiert

Zeitgleich wurden polizeiliche Absperrmaßnahmen durchgeführt und rund 250 Personen aus den umliegenden Gebäuden evakuiert. Diese wurden zwischenzeitlich in einem Großraumbus der Berufsrettung Wien betreut. Gegen 20 Uhr konnte die Fliegerbombe durch den Entminungsdienst entschärft werden. Anschließend wurden alle Sperren aufgehoben und die Bombe abtransportiert.