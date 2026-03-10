Postfiliale verwüstet: Gelbes Auto kracht durch Schiebetür

Am heutigen Dienstag, 10. März 2026, ist ein gelbes Auto in die Postfiliale in Klosterneuburg in der Leopoldstraße gekracht.

Gegen 9.50 Uhr wurde die Feuerwehr Klosterneuburg gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz zum Unfall gerufen worden. Aus bisher noch gänzlich unbekannter Ursache ist ein Auto dort durch die Schiebetür in die Postfiliale in der Leopoldstraße gekracht. Der Fahrer wurde noch vor Ort durch das Rote Kreuz versorgt.

©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg | Das Auto ist schließlich… ©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg | …in der Postfiliale gestanden.

Einsatz in Klosterneuburger Postfiliale nach einer Stunde beendet

Wie die Feuerwehr nun berichtet, wurde das Fahrzeug schließlich von den Florianis geborgen und an einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. „Zum Glück gab es bei diesem Unfall keine Verletzten“, weiß die Feuerwehr Klosterneuburg weiter. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte dann auch wieder einrücken und der Einsatz beendet werden.