Millioneninsolvenz: Nächste Pleite in der Immo-Branche

Bei der Schuldnerin handelt es sich laut AKV um eine „klassische Immobilien-Treuhänderin“. Man würde sich mit der Verwaltung von Häusern, als Bauträger und mit Maklertätigkeiten beschäftigen. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer und 13 Gläubiger betroffen. Die Aktiva liegen bei etwas weniger als 6,5 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva in der Höhe von rund 132.000 Euro gegenüber.

Unternehmen hat zwei Unternehmensbeteiligungen

Als Grund für das Abgleiten in die Insolvenz hat man die ebenfalls insolvente Tochtergesellschaft, die „Stadtplatz 10-11 Errichtungs GmbH“, angegeben. Diese und die Magic Square Projektentwicklungs GmbH sind die beiden Unternehmensbeteiligungen der Schuldnerin. Bei Ersterer ist ein Insolvenzverfahren wegen überschießender Baukosten anhängig. Bei der Magic Square Projektentwicklungs GmbH ist ein Verfahren anhängig bezüglich der Gewährleistungsansprüche gegen die Antragstellerin. Die Werthaltigkeit ist vom Ausgang des Verfahrens abhängig, so der AKV.

So soll das Unternehmen gerettet werden

Das nun schuldnerische Unternehmen, die Magic Square Immobilien GmbH, soll jedenfalls weitergeführt werden – und zwar unter Aufsicht des Insolvenzverwalters. Den Gläubigern bietet man einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, die binnen zwei Jahren zu zahlen wäre. Als Ziel hat man allerdings ausgerufen, den Gläubigern eine 100-prozentige Quote zu ermöglichen. Diese soll nach eigenen Angaben durch den Fortbetrieb und durch Reorganisationsmaßnahmen finanziert werden. Ungeachtet dessen prüft man auch, ob Unterstützungsmaßnahmen durch dritte Seite möglich seien. Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans soll nun jedenfalls geprüft werden.

Auch „Sieben Dörfer Immobilien GmbH“ ist pleite

Am heutigen Dienstag, 10. März 2026, haben wir auch über eine weitere Pleite in der Immobilien-Branche berichtet. Die „Sieben Dörfer Immobilien GmbH“ hat dabei die Insolvenz selbst eingestehen müssen und einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Alles dazu hier: 20,3 Millionen Euro: Immobilien-Firma ohne „eigenes Personal“ insolvent.