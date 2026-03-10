Skip to content
Die Polizisten leiteten eine Sofortfahndung ein.
Wien-Alsergrund
10/03/2026
Polizeieinsatz

300 Euro geraubt: Ein Täter versteckte sich am WC

Ein Radfahrer wurde am Montag um kurz nach 21 Uhr in Alsergrund überfallen. Drei Täter schlugen auf ihn ein, und raubten seine Brieftasche. Einer von ihnen ist noch auf der Flucht.

1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Er fuhr gerade die Spittelauer Lände entlang, als ein 27-Jähriger plötzlich vom Fahrrad gestoßen wurde. Drei Personen gingen auf ihn los und schlugen ihn mehrmals. Die Räuber nahmen ihm seine Brieftasche, in der sich 300 Euro befanden, weg. Danach ergriffen sie die Flucht. Der Radfahrer rief daraufhin die Polizei.

Geldbörse bislang noch nicht gefunden

Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten einen Tatverdächtigen vor einem Lokal unweit des Tatortes entdecken. Der 22-Jährige wehrte sich, die Beamten konnten ihn jedoch festnehmen. Ein weiterer mutmaßlicher Täter, ein 27-Jähriger, versteckte sich im Lokal in der Toilette. Auch ihn nahmen die Polizisten fest. Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin unauffindbar. Wo die Geldtasche geblieben ist, ist derzeit auch noch nicht bekannt.

