Polizei erwischt vier Ladendiebe in Wien

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt nahm die Polizei vier Männer fest. Sie hatten Kaffee und Schokolade en masse gestohlen.

Polizisten der EGS* wurden zu Mittag auf vier Männer aufmerksam, die zunächst einen Einkaufswagen mit Schokolade und Kaffee füllten, und anschließend den Supermarkt verließen, ohne zu bezahlen. Die Ware verluden sie dann in ein Auto.

Kaffee und Schokolade im Wert von 2.600 Euro gestohlen

Die Polizei nahm die vier Männer, allesamt serbische Staatsbürger, fest. Die Waren wurden dem Supermarkt wieder zurückgegeben. Sie hatten einen Wert von etwa 2.600 Euro. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

*Was ist die EGS? Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, kurz EGS, sind spezialisierte Einheiten, die gegen Raub, Suchtmittelhandel und Gewaltkriminalität vorgehen. Zu ihren Hauptaufgaben gehören Observationen, Fahndungen und gezielte Festnahmen.

