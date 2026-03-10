Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Die Polizisten erwischten die Täter auf frischer Tat.
Wien-Floridsdorf
10/03/2026
Kaffee & Schokolade

Polizei erwischt vier Ladendiebe in Wien

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt nahm die Polizei vier Männer fest. Sie hatten Kaffee und Schokolade en masse gestohlen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Polizisten der EGS* wurden zu Mittag auf vier Männer aufmerksam, die zunächst einen Einkaufswagen mit Schokolade und Kaffee füllten, und anschließend den Supermarkt verließen, ohne zu bezahlen. Die Ware verluden sie dann in ein Auto.

Kaffee und Schokolade im Wert von 2.600 Euro gestohlen

Die Polizei nahm die vier Männer, allesamt serbische Staatsbürger, fest. Die Waren wurden dem Supermarkt wieder zurückgegeben. Sie hatten einen Wert von etwa 2.600 Euro. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

*Was ist die EGS?

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, kurz EGS, sind spezialisierte Einheiten, die gegen Raub, Suchtmittelhandel und Gewaltkriminalität vorgehen. Zu ihren Hauptaufgaben gehören Observationen, Fahndungen und gezielte Festnahmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 20:18 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: