Wetter in Wien: Sonne und ein paar Wolken

Am Mittwoch wird es in Wien sonnig, allerdings können ein paar Wolken zwischendurch für Trübung sorgen.

Zur Wochenmitte scheint über Wien die meiste Zeit die Sonne. Allerdings machen sich vor allem während der Nachmittagsstunden ein paar Quellwolken bemerkbar. Diese bleiben aber harmlos. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Rund 3 Grad hat es in der Früh, bis 16 Grad werden es tagsüber, berichtet GeoSphere Austria.