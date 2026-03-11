Winzlinge sind da: Haus des Meeres begrüßt die kleinsten Affen der Welt

Neue tierische Bewohner sorgen derzeit im Haus des Meeres für Aufmerksamkeit: Die kleinsten Affen der Welt – Zwergseidenäffchen – sind nun im Wiener Aquarium-Zoo zu sehen.

Mit einem Körpergewicht von nur bis zu 120 Gramm zählen die winzigen Primaten zu den kleinsten Vertretern ihrer Art weltweit. Für das Haus des Meeres ist ihr Einzug etwas Besonderes. „Sie sind bereits die achte Primatenart, die bei uns eingezogen ist“, freut sich Zoodirektor Jeff Schreiner. „Unser Fokus liegt bewusst auf kleineren, oft übersehenen und dennoch bedrohten Tierarten. Gerade sie finden bei uns optimale Bedingungen und verdienen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie die ganz Großen.“

Zusammenleben mit Echsen

In ihrer neuen Anlage teilen sich die südamerikanischen Äffchen ihr Zuhause mit Krokodiltejus. Trotz ihres eindrucksvollen Namens stellen die Echsen für die kleinen Primaten keine Gefahr dar. Der Grund: Krokodiltejus ernähren sich hauptsächlich von Schnecken und zeigen daher keinerlei Interesse an ihren neuen Mitbewohnern.

Saft, Insekten und Früchte

Auch kulinarisch sind die Zwergseidenäffchen speziell. In freier Natur stehen vor allem Baumsäfte, Insekten und Früchte auf ihrem Speiseplan. Mit ihren spitzen Zähnen ritzen sie die Rinde von Bäumen an, um den austretenden Saft aufzulecken. Gleichzeitig werden dadurch Insekten angelockt, die eine zusätzliche Proteinquelle darstellen. Ihre Reviere sind dabei genauso klein wie sie selbst: Meist beschränken sie sich auf ein bis zwei Futterbäume.

Bedrohte Art

Die kleinen Affen stammen aus Südamerika und gehören zu den Krallenaffen. Ihr Bestand ist durch Lebensraumverlust und Bejagung bedroht. „Umso wichtiger ist es, ihr Schicksal sichtbar zu machen und Bewusstsein für den Schutz bedrohter Arten zu schaffen. Denn nur was wir kennen, können wir auch schützen“, so in der Aussendung des Haus des Meeres.