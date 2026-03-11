Raubüberfall in Wien: Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein

In Wien-Liesing ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Raub gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter sollen einen Mann in seiner Wohnung überfallen haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag 10. März 2026 gegen 4.15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen klopften eine bislang unbekannte Frau und ein Mann an die Wohnungstür eines 63-Jährigen. Als der Bewohner die Tür öffnete, eskalierte die Situation. Die beiden Verdächtigen sollen das Opfer in die Wohnung gedrängt und anschließend geschlagen haben.

Bargeld geraubt

Bevor die Täter die Wohnung wieder verließen, nahmen sie laut Polizei Bargeld im dreistelligen Eurobereich an sich. Außerdem zerstörten sie eine Couch mit einem Messer. Der 63-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.