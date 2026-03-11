Missbrauchsverdacht in Wien: Therapeutischer Mitarbeiter festgenommen

In Wien-Donaustadt ist ein Mann im Zusammenhang mit mehreren Sexualdelikten festgenommen worden. Der 44-jährige Österreicher steht im Verdacht, betreute Personen missbraucht zu haben.

Ermittler des Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Sexualdelikte) nahmen den Mann am 9. März 2026 gegen 20.30 Uhr auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien fest. Der Verdächtige soll laut Polizei in zumindest drei Fällen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen sexuell missbraucht haben.

Opfer zwischen 12 und 25 Jahren

Bei den Betroffenen handelt es sich um zwei weibliche und eine männliche Person im Alter von 12 bis 25 Jahren. Alle drei leben in betreuten Wohneinrichtungen in Wien. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen im Rahmen therapeutischer Behandlungen stattgefunden haben. Der Beschuldigte war dabei als externer Mitarbeiter eines sozialen Trägers tätig.

Hausdurchsuchung und Beweise

An der Wohnadresse des Mannes wurde bereits eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei stellten die Ermittler elektronische Datenträger sowie Bild- und Videomaterial sicher. Der 44-Jährige zeigte sich geständig und wurde anschließend in eine Justizanstalt überstellt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass es noch weitere Betroffene geben könnte. „Aufgrund der hochsensiblen, laufenden Ermittlungen und aus Gründen des

Opferschutzes sind weitere Auskünfte nicht möglich“, so in der aktuellen Aussendung der Wiener Polizei.