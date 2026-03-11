Streit zwischen Ex-Partnern eskaliert – Festnahme

Ein lautstarker Streit zwischen Ex-Partnern hat am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz in Wien-Donaustadt ausgelöst. Eine Nachbarin verständigte gegen 12.30 Uhr den Notruf, nachdem sie Hilferufe aus einer Wohnung gehört hatte.

Laut Polizei soll eine 33-jährige Frau während des Streits aus der Wohnung ins Stiegenhaus geflüchtet sein und um Hilfe gerufen haben. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau weinend in ihrer Wohnung vor. Ihr Ex-Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. In der Wohnung stellten die Polizisten mehrere beschädigte Gegenstände fest, die laut Angaben der Frau während des Streits zerstört worden sein sollen.

Schlag und Messer-Drohung

Zwischen den beiden soll es während eines Besuchs des Mannes zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Der 34-jährige Mann (Staatsangehörigkeit: Afghanistan) soll seine Ex-Frau geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Ein Zeuge berichtete außerdem, der Mann habe bei seiner Flucht ein Messer in ein Gebüsch geworfen.

Festnahme durch WEGA

Beamte der WEGA konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich anhalten und vorläufig festnehmen. Das Messer wurde in einer nahegelegenen Grünfläche gefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegenüber der Frau sowie den drei gemeinsamen minderjährigen Kindern ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 34-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.