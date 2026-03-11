Trio schlägt auf Paar im Auto ein

In Wien-Favoriten ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrzeuglenkern gekommen. Die Polizei wurde gegen 21.15 Uhr in die Columbusgasse gerufen.

Laut ersten Ermittlungen saßen ein 34-jähriger Mann (Staatsangehörigkeit: Syrien) und seine 24-jährige Freundin in ihrem Auto, als ein anderes Fahrzeug neben ihnen anhielt. Drei Insassen dieses Fahrzeugs sollen auf den Mann und seine Freundin gestikuliert und eine verbale Auseinandersetzung begonnen haben. Anschließend stieg ein Beifahrer aus und schlug dem 34-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin sollen auch der Fahrer und der zweite Insasse auf ihn losgegangen sein, sodass der Mann verletzt wurde. Der 34-Jährige versuchte sich zu wehren und verletzte dabei einen der Täter. Anschließend flüchteten die drei Verdächtigen.

Tatverdächtige kehren zurück

Im Zuge der Ermittlungen kehrten die mutmaßlichen Täter – ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 30-Jähriger – an den Tatort zurück. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.