Einbruchsversuch in der Nacht: Zeuge überführt jugendliches Trio

In Wien-Brigittenau hat ein Zeuge in der Nacht auf Dienstag drei Jugendliche bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch beobachtet und die Polizei verständigt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag, 10. März 2026 gegen 2 Uhr. Ein Zeuge soll gesehen haben, wie drei Jugendliche gegen die Eingangstür eines Geschäfts traten und daran hantierten. Kurz darauf flüchteten sie. Dank einer genauen Personenbeschreibung konnten Polizisten zwei der drei Verdächtigen kurze Zeit später in der Burghartgasse im Nahbereich anhalten.

Anzeige erstattet

Bei den Angehaltenen handelt es sich um zwei 13-jährige Buben mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Sie wurden zur Klärung des Vorfalls in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Nach der Einvernahme wurden die beiden Jugendlichen an ihre Obsorgeberechtigten übergeben. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen nach dem dritten Tatverdächtigen laufen noch.