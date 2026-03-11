S3-Sanierung startet: Hier gibt es ab dem Wochenende Sperren

Ab Freitag wird die S3 zwischen Stockerau Nord und Obermallebarn saniert. An mehreren Wochenenden ist die Schnellstraße komplett gesperrt.

Bis Juni sorgen Fahrbahnerneuerungen und neue Sicherheitsmaßnahmen für Behinderungen und großräumige Umleitungen im Weinviertel.

Autofahrer im Weinviertel müssen sich in den kommenden Monaten auf Sperren einstellen. Die ASFINAG startet am Freitag, 13. März 2026, mit umfangreichen Bauarbeiten auf der S3 Weinviertler Schnellstraße zwischen Stockerau Nord und Obermallebarn. Geplant sind unter anderem die Erneuerung der Fahrbahn, Brückensanierungen sowie mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Während der meisten Bauarbeiten bleibt mindestens ein Fahrstreifen pro Richtung offen. Weil die Schnellstraße in diesem Abschnitt teilweise nur einen Fahrstreifen pro Richtung hat, muss die Strecke jedoch an mehreren Wochenenden komplett gesperrt werden. Das geht aus einer Aussendung der ASFINAG hervor.

Sperren meist von Freitag bis Montag

Die Vollsperren finden überwiegend von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr früh statt. Umleitungen werden großräumig über Göllersdorf und Stockerau geführt.

Geplante Sperren Richtung Hollabrunn:

13. März 2026, 19:00 – 16.03.2026, 05:00

20. März 2026, 19:00 – 23.03.2026, 05:00

17. April 2026, 19:00 – 20.04.2026, 05:00

8. Mai 2026, 19:00 – 11.05.2026, 05:00

Geplante Sperren Richtung Wien:

14. Mai 2026, 18:00 – 18.05.2026, 05:00

29. Mai 2026, 19:00 – 01.06.2026, 05:00

4. Juni 2026, 18:00 – 08.06.2026, 05:00

12. Juni 2026, 19:00 – 15.06.2026, 05:00

Mehr Sicherheit auf der Strecke

Zusätzlich werden mehrere Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen: