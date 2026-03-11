Mix aus Sonne und Wolken am Donnerstag in Wien

Der Donnerstag bringt laut GeoSphere Austria „wechselnde, mitunter auch stärkere Bewölkung“. Eine schwache Störungszone sorgt jedoch „allenfalls nur für einzelne, leichte Regenschauer“. Über weite Strecken bleibt es niederschlagsfrei: „Besonders am Nachmittag zeigt sich schon wieder öfters die Sonne.“ Der Wind aus West-Nordwest „frischt vorübergehend mäßig auf“. Die Temperaturen klettern nach „Frühtemperaturen um 6“ auf milde „Tageshöchsttemperaturen bei rund 14 Grad“.