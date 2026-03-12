Schwerverletzter Welpe „Atsu“ neben Müllraum gefunden

Immer wieder werden im TierQuarTier Tiere aufgenommen, die verletzt aufgefunden werden. In den vergangenen Monaten sorgten mehrere solcher Fälle für große Betroffenheit. Nun ist es erneut ein Welpe, der dringend Hilfe braucht: Atsu. Der junge Hund wurde neben einem Müllraum im 23. Wiener Bezirk entdeckt. Allein und schwer verletzt.

Schon wieder ein verletzter Welpe gefunden: Atsu kämpft sich zurück ins Leben

Eine Finderin reagierte sofort und brachte den Welpen umgehend in eine Tierklinik. Dort zeigte sich, wie ernst die Situation war: Atsu hatte einen Bruch des Unterschenkels, verursacht durch eine massive Gewalteinwirkung. Ob der Welpe angefahren wurde oder ihm bewusst Gewalt angetan wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Klar ist jedoch: Ein solcher Bruch entsteht nicht ohne erhebliche Krafteinwirkung. „Solche Fälle gehen uns immer sehr nahe.“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. „Gerade bei einem so jungen Welpen ist es aber besonders tragisch, weil er sich mitten in einer wichtigen Prägephase befindet. In diesem Alter sollten Hunde eigentlich Sicherheit, Vertrauen und positive Erfahrungen sammeln und nicht solche Verletzungen erleiden.“ Bei der Untersuchung stellte sich außerdem heraus, dass Atsu zwar einen Mikrochip trägt, dieser jedoch nicht registriert war. Dadurch konnte kein Besitzer ermittelt werden und bislang hat sich auch niemand nach dem jungen Hund erkundigt.

Operation gut verlaufen

Atsu wurde unmittelbar nach der Diagnose operiert. Der Bruch wurde chirurgisch versorgt und stabilisiert. Die Operation ist gut verlaufen, auch die erste Nachkontrolle stimmt vorsichtig positiv. Der Welpe muss sich nun noch einige Zeit schonen. Sein Bein ist ruhiggestellt, er erhält Schmerzmittel und Antibiotika, und der Verband wird regelmäßig kontrolliert. Für einen vier Monate alten Hund ist diese notwendige Ruhephase eine große Herausforderung – denn eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der er neugierig seine Umwelt entdeckt und spielt. Im TierQuarTier wird Atsu derzeit medizinisch betreut und umsorgt. Sobald er vollständig genesen ist, soll für den jungen Hund ein liebevolles Zuhause gefunden werden.

TierQuarTier erinnert: Registrierung ist gesetzlich verpflichtend

Das TierQuarTier Wien nimmt den Fall zum Anlass, auf eine wichtige gesetzliche Regelung hinzuweisen: In Österreich müssen Hunde verpflichtend gechippt und in der Heimtierdatenbank registriert werden. Der Mikrochip ist nur wenige Millimeter groß und wird – ähnlich wie bei einer Impfung – unter die Haut gesetzt. Er enthält einen individuellen Zifferncode. Erst durch die Registrierung wird dieser Code mit den Daten des Tieres und der Besitzer verknüpft. Nur so können entlaufene oder aufgefundene Tiere rasch ihren Besitzern zugeordnet werden. Diese Verpflichtung gilt neben Hunden auch für Zuchtkatzen, wobei auch unkastrierte Freigängerkatzen rechtlich als solche gelten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert