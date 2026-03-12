Schock in Wien: 76-Jährige stürzt beim Einsteigen, dann fährt U-Bahn weg

Am Reumannplatz ist beim Einsteigen in die U-Bahn eine 76-jährige Frau gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Als sie in die U-Bahn einsteigen wollte, ist eine 76-jährige Frau am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 14.30 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache gestürzt. Zu diesem Zeitpunkt waren bei der U-Bahn-Station am Reumannplatz in Wien-Favoriten mehrere andere Personen auch gerade am Bahnsteig, die sie zurück auf diesen zogen. Die Türen haben sich währenddessen bereits geschlossen.

Zugführerin bemerkte den Vorfall nicht

Als die U-Bahn dann anfuhr, geriet sie noch mit einem Bein an das beschleunigende Fahrzeug und wurde im Beinbereich schwer verletzt, berichtet die Polizei. Da so viele Menschen am Bahnsteig waren, hat die Zugführerin den Vorfall nicht bemerkt. Die Verletzte wurde schließlich von einem herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Bei ihr bestand keine Lebensgefahr, versichern die Beamten abschließend.