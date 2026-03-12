16-Jähriger fährt mit gestohlenem Auto an Lehrer vorbei

Ausgerechnet an einem ehemaligen Lehrer ist ein 16-jähriger Schüler mit einem gestohlenen Auto Mittwochvormittag, am 11. März 2026, vorbeigefahren. Dieser hatte ihn erkannt und der Polizei gemeldet.

Der 16-jährige Türke war mit dem Auto im Bereich der Wagramer Straße/Rennbahnweg gegen 7.40 Uhr unterwegs, als er von den Beamten angehalten werden konnte. Daraufhin stellte sich auch heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Bei einem kurzen Fluchtversuch, versuchte der 16-Jährige auch, einen E-Scooter zu stehlen. Doch schon bald konnte er von der Polizei eingeholt und festgenommen werden.

In Justizanstalt gebracht

Ein unbekannter Beifahrer konnte erfolgreich fliehen. Wie sich schließlich herausstellte, soll der 16-Jährige davor auch bei einer Tankstelle Sprit gestohlen haben. Der Tatverdächtige zeigte sich schließlich geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.