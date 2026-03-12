Streit in Stiegenhaus: Frau von Partner verletzt, Polizei greift ein

Eine lautstarke Auseinandersetzung in einem Stiegenhaus in Wien-Margareten führte zu einem Polizeieinsatz. Ein 60-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in der Wohnung geschlagen haben.

Aufgrund einer lauten Auseinandersetzung in einem Stiegenhaus wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass ein 60-Jähriger (Stbg.: Österreich) seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und aus der Wohnung gezogen haben soll. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen, lehnte die Beiziehung eines Rettungsdienstes jedoch ab. Bei beiden Personen wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Abfrage ergab, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe war. Die legal besessene Faustfeuerwaffe und das waffenrechtliche Dokument des 60-Jährigen wurde von den Beamten sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Hilfe für Betroffene Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh-

men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Num-

mer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus

persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert