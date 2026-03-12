Skip to content
Möllersdorf
12/03/2026
Hubschraubereinsatz

Schwerer Unfall: Wiener Motorradfahrer in Krankenhaus geflogen

Bei einem Abbiegevorgang auf der B17 in Möllersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) ist es Donnerstagfrüh, am 12. März 2026 gegen 5.35 Uhr, zu einem schweren Unfall gekommen.

von Phillip Plattner
Eine 46-jährige Burgenländerin war mit ihrem Auto dort gerade unterwegs, als sie nach links in die Wiener Straße einbiegen wollte. Dabei ist es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Wien gekommen. Dieser stürzte in weiterer Folge und wurde verletzt. Wie die Polizei berichtet, musste er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt, so die Beamten.

