Waffen-Alarm: Polizei durchsucht gesamte Schule, findet nichts

Am HAK/Pannoneum in Neusiedl am See (Burgenland) hat es am Donnerstag, 12. März 2026, einen Polizeieinsatz gegeben, weil es ein Handgemenge zwischen zwei Schülern gegeben hat. Später wurde man ein zweites Mal gerufen.

Die beiden 16-Jährigen waren kurz vor 8 Uhr vor dem Schulgebäude in ein Handgemenge verwickelt. Ein Lehrer sah, dass einer der Burschen vermutlich einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich hatte, weshalb er sofort die Polizei verständigte, die wenig später auch eintraf. Erhebungen haben schließlich ergeben, dass einer der beiden eine Softgun bei sich hatte und diese nach der Auseinandersetzung in einem nahegelegenen Mülleimer entsorgte. Er zeigte sich geständig, verletzt wurde niemand. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Polizei wird ein zweites Mal gerufen

Wenig später wurde die Polizei zu einem weiteren Vorfall an die Schule gerufen, wieder ging es um die Sichtung eines waffenähnlichen Gegenstandes. Nachdem alle Räume und Klassen des Schulkomplexes durchsucht wurden, konnte der Verdacht nicht bestätigt werden. In beiden Fällen werden nun jedenfalls weitere Erhebungen geführt, so die Beamten abschließend.