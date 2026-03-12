„Steiermark-Frühling“ blüht wieder am Wiener Rathausplatz auf

Von 8. bis 12. April zieht das „Grüne Herz“ wieder auf den Wiener Rathausplatz. Beim Steiermark-Frühling präsentieren 11 Erlebnisregionen Kulinarik, Musik und Urlaubsideen und geben Wienern Lust auf Sommerferien in der Steiermark.

In genau vier Wochen startet der Steiermark-Frühling mitten in Wien. Von Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. April 2026, verwandeln sich Rathausplatz und Rathauspark in ein Stück Steiermark. Auf mehr als 13.000 Quadratmetern zeigen 11 Erlebnisregionen, was das „Grüne Herz“ zu bieten hat. Besucher können sich durch Kulinarik kosten, Urlaubsangebote entdecken oder bei Musik und Brauchtum steirisches Lebensgefühl erleben. Insgesamt dauert das Programm rund 4,5 Tage.

Urlaub zum Ausprobieren

Beim größten touristischen Bundesländerauftritt in Wien stehen Aktivitäten und Erlebnisse im Mittelpunkt. Vom Wandern bis zum Mountainbiken wird gezeigt, was Gäste in der Steiermark erwartet. Ein Mountainbike-Parcours und ein Familienbereich im Rathauspark laden zum Mitmachen ein. Digitale Großscreens präsentieren Ausflugsziele und Urlaubsmöglichkeiten. Dazu kommen Handwerk und Brauchtum, wie beispielsweise Korbflechten oder Volkstanz.

Kulinarik im Fokus

Besonders groß ist heuer der kulinarische Auftritt. Der Steiermark-Frühling gilt als größtes Pop-up-Restaurant Österreichs. Besucher können regionale Spezialitäten probieren – von der Brettljause bis zum Steckerlfisch. Für Kochshows kommen bekannte Spitzenköche nach Wien, darunter Heinz Reitbauer, Andreas Krainer und Richard Rauch. Ein neues Steiermark-Herzstück mit Kochstudio und Lounge soll zusätzlich für Genussmomente sorgen.

180.000 Gäste erwartet

Mitten in der Hauptstadt will die Steiermark zeigen, was einen Sommerurlaub dort ausmacht. „Wien und Niederösterreich sind neben der Steiermark die wichtigsten Herkunftsmärkte für den steirischen Sommer-Tourismus. Mit dem Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, zu dem wir mindestens 180.000 Gäste erwarten, zeigen wir mitten in der Stadt steirisches Lebensgefühl – so, wie es auch in unseren Regionen gelebt wird. Das soll Lust auf einen Urlaub in der Steiermark machen“, so Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

©STG/Erwin Scheriau Landeshauptmann Mario Kunasek präsentierte gemeinsam mit Partnern den Steiermark-Frühling 2026, der von 8. bis 12. April am Wiener Rathausplatz stattfindet.

Viel Programm

Rund 1.600 steirische Gastgeber sind am Rathausplatz vertreten. Fünf der elf Erlebnisregionen treten mit einem neuen Auftritt auf, darunter die Erlebnisregion Graz und das Murtal. Eine große Bühne sorgt für Urlaubspräsentationen und Konzerte, acht digitale Großscreens zeigen Angebote aus den Regionen. Insgesamt stehen rund 50 Stunden Programm am Plan. Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag sagt: „Dieses Fest ist die beste Werbung für die Steiermark in Wien. Wir bespielen den ganzen Rathausplatz sowie den Rathauspark und wachsen heuer sogar in die Höhe.“