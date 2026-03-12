Skip to content
Bei Kontrollen hat die Polizei etwa ein Auto angehalten, dessen Reifen bis zum Gewebe abgefahren waren.
Gänserndorf
12/03/2026
Polizei berichtet

Schwere Mängel: Autoreifen waren „bis auf das Gewebe abgefahren“

Bei Schwerpunktkontrollen am Mittwoch, 11. März 2026, hat die Polizei gleich zwei Autos mit schweren Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten eine österreichische Zulassung.

von Phillip Plattner
Am Mittwoch, 11. März 2026, haben mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf (Niederösterreich) zwischen 9 und 16 Uhr in Gänserndorf Verkehrsschwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei war bei einem Auto etwa die Feder komplett gebrochen, bei einem zweiten Fahrzeug waren zwei der vier Reifen bis auf das Gewebe abgefahren, so die Beamten. Beide Autos hatten übrigens eine österreichische Zulassung.

Diese Übertretungen wurden ebenfalls festgestellt:

  • zwei Drogenlenker
  • zwei Führerscheinabnahmen
  • zwei Kennzeichenabnahmen
  • zwei Sicherheitsleistungen
  • 92 sonstige Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung
