Schwere Mängel: Autoreifen waren „bis auf das Gewebe abgefahren“

Bei Schwerpunktkontrollen am Mittwoch, 11. März 2026, hat die Polizei gleich zwei Autos mit schweren Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten eine österreichische Zulassung.

Bei Kontrollen hat die Polizei etwa ein Auto angehalten, dessen Reifen bis zum Gewebe abgefahren waren.

Bei Kontrollen hat die Polizei etwa ein Auto angehalten, dessen Reifen bis zum Gewebe abgefahren waren.

Am Mittwoch, 11. März 2026, haben mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf (Niederösterreich) zwischen 9 und 16 Uhr in Gänserndorf Verkehrsschwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei war bei einem Auto etwa die Feder komplett gebrochen, bei einem zweiten Fahrzeug waren zwei der vier Reifen bis auf das Gewebe abgefahren, so die Beamten. Beide Autos hatten übrigens eine österreichische Zulassung.