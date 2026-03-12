Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt den Stephansdom in Wien.
Der Freitag wird in Wien meist sonnig und etwas windig, dafür auch sehr warm.
Wien
12/03/2026
Wetterprognose

Etwas windig und sonnig: So warm wird es am Freitag in Wien

Am Freitag wird es untertags nach ein paar Nebelfeldern am Stadtrand dann schnell sonnig in Wien. Es weht ein mäßiger Wind.

von Marlene Dorfer
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Zunächst können sich besonders am Stadtrand einige Nebelschwaden bemerkbar machen. Tagsüber wird es aber rasch sonnig, allerdings kommt mäßiger Südostwind auf, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen um die vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 Grad.

