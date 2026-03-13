Zentralfriedhof wird zur Tanzfläche: Silent Disco steht bevor

Wie sang einst Wolfgang Ambros? „Am Zentralfriedhof is Stimmung, wia seit Lebtag no net woa, weil alle Toten feiern heut seine ersten hundert Jahr.“ Am 17. April dürfte am Wiener Zentralfriedhof ebenfalls eine ausgelassene Stimmung herrschen – dort feiern die Lebenden die erste Silent Disco. Dafür verwandelt sich der große Kirchenraum für einen Abend in eine Tanzfläche – allerdings mit Kopfhörern statt Lautsprechern.

Musik im Ohr

Das Prinzip der Silent Disco ist einfach: Besucher bekommen Funkkopfhörer, über die sie die Musik hören. Zwei DJs spielen parallel auf unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen man jederzeit wechseln kann. Gespielt werden unter anderem House, Electronic, HipHop, Pop, Indie und Rock. Weil die Musik nur über Kopfhörer läuft, bleibt es im Raum selbst fast völlig still. Genau deshalb eignet sich das Format laut Veranstaltern auch für besondere Orte wie die Friedhofskirche. Die Kirche zum Heiligen Borromäus gilt als eines der architektonischen Highlights am Zentralfriedhof. Sie wurde zwischen 1908 und 1911 nach Plänen des Architekten Max Hegele errichtet und ist ein bedeutender Jugendstilbau in Wien.

Zentralfriedhof als Begegnungsraum

Mit Veranstaltungen wie dieser wollen die Friedhöfe Wien den Zentralfriedhof auch als Kultur- und Begegnungsraum stärker öffnen. In den vergangenen Jahren gab es dort bereits Projekte wie Urban Gardening, Yoga-Angebote, ein Kaffeehaus oder Live-Musik. „Ohne den Respekt und die Pietät gegenüber Trauernden zu beeinträchtigen, möchten wir besondere Eventformate schaffen, die Austausch und Gemeinschaft ermöglichen“, erklärt Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH. Und Monika Unterholzer, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke, ergänzt: „Als Wiener Stadtwerke-Gruppe stehen wir für ein vielfältiges, lebendiges Wien. Wir wagen regelmäßig Außergewöhnliches – auch dort, wo man es am wenigsten erwartet.“ Auch Pfarrer Jan Soroka