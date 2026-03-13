/ ©Köppl Gabi-Adobe Stock
Hausbesitzer im Garten: Einbrecher stehlen über 10.000 Euro
Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Bezirk Oberpullendorf (Burgenland) über eine offenstehende Garage eingebrochen und haben dort über 10.000 Euro gestohlen.
Wie die Polizei berichtet, ist Donnerstagvormittag, am 12. März 2026 zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Bezirk Oberpullendorf (Burgenland) eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben von dort Wertgegenstände und einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen. Zur Zeit der Tat war der Hausbesitzer in seinem Garten, die Unbekannten gelangten über die offenstehende Garage ins Haus und durchsuchten dieses. Mit dem Diebesgut gingen sie über die Eingangstür wieder hinaus. Die Ermittlungen laufen.
