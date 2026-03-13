Urteil aufgehoben: Hebamme wehrt sich erfolgreich gegen Schuldspruch

Eine Hebamme aus Wien wurde im Februar 2025 bereits wegen grob fahrlässiger Tötung zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Dieser Prozess muss nun wiederholt werden.

Der Vorwurf, wegen dem die Hebamme verurteilt wurde, lautete auf grob fahrlässige Tötung eines Babys, das im September 2023 fünf Tage nach der Hausgeburt, die sie betreut hat, gestorben ist. Die Frau soll die gebotene Handlungspflicht außer Acht gelassen haben, wodurch das Baby gestorben sei, hieß es damals im Strafantrag.

„Reihe von Punkten“ Grund dafür, dass Urteil aufgehoben wurde

Die Frau ist gegen den Schuldspruch vorgegangen, dem gab das Oberlandesgericht (OLG) Wien nun Folge. Dass der Prozess nun wiederholt werden muss, liegt an einer „Reihe von Punkten“, so OLG-Sprecherin Susanne Lehr gegenüber der APA. Unter anderem sei kein Gutachten aus dem Fachbereich des Hebammenwesens eingeholt worden. Die medizinischen Gutachten, die das Erstgericht eingeholt hatte, waren damit unvollständig.

Mutter von verstorbenem Baby sieht keine Schuld bei Hebamme

Während das Erstgericht die Hebamme eben schuldig gesprochen hat, sieht die betroffene Mutter keine Schuld bei der Frau. Diese würde keine Schuld am Tod des Babys tragen. In einer Erklärung, die während des Prozesses von einer Vertrauten der Mutter verteilt wurde, meinte sie auch, dass sie sich wünschen würde, dass das Verfahren eingestellt würde. Für die Hebamme gilt damit wieder die Unschuldsvermutung.