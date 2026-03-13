Streit um Gehalt eskaliert: Frau soll in Wien mit Pistole gedroht haben

Nach einem Streit um ausstehendes Gehalt soll eine 49-Jährige in Wien-Liesing einen ehemaligen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht haben. Die Frau wurde festgenommen, die Waffe sichergestellt.

Ein 26-jähriger Mann verständigte am Donnerstagabend, dem 12. März gegen 21.30 Uhr den Polizeinotruf und gab an, mit seiner ehemaligen Vorgesetzten wegen eines nicht ausbezahlten Gehaltes in Streit geraten zu sein. Dabei soll ihn die Frau mit einer Pistole bedroht haben. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing sowie Kräfte der WEGA begaben sich zum Einsatzort. Noch während der Einsatzbesprechung nahmen die Beamten die Frau im Außenbereich wahr, wo sie Lagerarbeiten durchführte. Sie wurde daraufhin angehalten.

49-Jährige zeigte sich geständig

„Die Frau gab den geschilderten Sachverhalt unumwunden zu, sprach jedoch von Notwehr. Der 26-Jährige habe ihr zuvor mit Gewalt gedroht“, berichtet die Polizei. Die 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach der Vernehmung wurde sie auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, stellten die Beamten sicher.