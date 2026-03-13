Mann mit Messer löst WEGA-Einsatz am Wiener Hauptbahnhof aus

Am Wiener Hauptbahnhof ist es am Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann soll im Wartebereich des Bahnhofs mit einem Messer unterwegs gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei verständigten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eines Bahnunternehmens den Polizeinotruf. Sie hätten im Wartebereich des Hauptbahnhofs „einen Mann mit einem Messer wahrgenommen“, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen den Mann wenig später im Bahnhofsgebäude an. Die Polizisten forderten ihn mit gezogenen Dienstpistolen auf, „das Messer wegzulegen“, wie es von der Polizei heißt.

Festnahme mit erheblichen Widerstand

Der Mann kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Stattdessen ergriff er die Flucht und lief über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel. Dort versuchte er laut Polizei, mehrere Autotüren zu öffnen. Ein Beamter gab einen Schreckschuss ins Erdreich ab. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Spezialeinheit WEGA ein. Ihnen gelang es schließlich, den Mann mit einer Elektroimpulswaffe – einem sogenannten Taser – zu überwältigen. Bei der Festnahme leistete der Verdächtige laut Polizei „erheblichen Widerstand“. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht.