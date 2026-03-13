Mit Fleischerbeil: Unbekannter will Apotheke ausrauben

Donnerstagnachmittag, am 12. März 2026 gegen 14 Uhr, ist ein Mann mit einer Art Kutte vermummt in eine Apotheke im Bezirk Favoriten reingegangen und hat versucht, diese auszurauben.

Der Mann hatte eben eine Art Kutte und eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze, die verkehrt herum getragen wurde. Zudem war er mit einem Fleischerbeil bewaffnet und drohte damit den beiden Apothekenmitarbeiterinnen. Nachdem er Bargeld gefordert hatte, flüchteten die Frauen durch einen Notausgang ins Freie und riefen die Polizei. Der mutmaßliche Täter hat währenddessen die Apotheke verlassen und ist geflohen. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Nummer 01 31310 57800.