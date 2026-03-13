Einbrecher greifen mit ätzender Säure an – Polizei warnt

Gleich mehrere Fälle sind der Polizei bekannt. Im Zeitraum vom 6. bis 11. März sind etwa unbekannte Täter in eine Wohnung im Bezirk Landstraße eingebrochen. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. „Es wurden mehrere Kästen sowie zwei Möbeltresore aufgebrochen. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen“, informiert die Polizei.

Einbruchversuche mit ätzender Säure

Im gleichen Gebäude wurde eine weitere Wohnung ins Visier der Täter genommen, doch dort blieb es lediglich beim Einbruchsversuch. Etwa im selben Zeitraum kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch, ebenfalls mit ätzender Säure, im Bezirk Meidling. Ein Nachbar bemerkte die Beschädigung an der Wohnungstüre und alarmierte die Polizei.

Polizei warnt Bevölkerung

„Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat“, warnt die Polizei. Wenn es bereits zu Kontakt gekommen ist, muss die Körperstelle sofort mit klarem Wasser neutralisiert werden. Dabei sollte auf keinen Fall Seife oder sonstige Zusätze verwendet werden.