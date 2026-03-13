Von Fahrgast betrogen: Taxifahrerin wird skeptisch, ruft die Polizei

Die 36-jährige Taxifahrerin ist während der Fahrt mit einem 38-jährigen Österreicher, der ihr Fahrgast war, ins Gespräch gekommen. Dabei hat sie erwähnt, dass sie zur Polizei wollte, allerdings nicht aufgenommen worden sei. Der 38-Jährige meinte daraufhin, bei der Polizei in einer höheren Position zu sein und ihr bei einer neuerlichen Bewerbung helfen zu können. Dafür forderte er von ihr Kopien mehrerer Dokumente sowie einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich.

36-Jährige wird skeptisch und ruft die Polizei

Einige Tage nach der Übergabe der Kopien und des Bargeldes forderte erneut Geld, diesmal im mittleren zweistelligen Bereich. Da wurde die 36-Jährige endgültig skeptisch und rief die Polizei. Beamte konnten den vermeintlichen „Kollegen“ schließlich in der Kundratstraße festnehmen. Dieser bestreitet die Vorwürfe und wurde wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der Amtsanmaßung auf freiem Fuß angezeigt.