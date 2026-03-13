„Noch mehr Haushalte“: Bekannter online-Supermarkt baut Liefergebiet aus

Der online-Supermarkt Gurkerl.at wird künftig mehr Haushalte in noch mehr Orten erreichen. Insbesondere Regionen, in denen das Angebot an Lieferdiensten bisher noch eingeschränkt ist, möchte man so den online-Einkauf ermöglichen.

Ab Montag, 16. März 2026, wird der online-Lieferdienst Gurkerl.at Lebensmittel und Co. auch nach Ternitz, Bruck an der Leitha, Strasshof an der Nordbahn, Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Neunkrichen sowie Tulln an der Donau (alle Niederösterreich) liefern. Zunächst sind Lieferungen in den neuen Gebieten mit einer Vorlaufzeit von rund fünf Stunden möglich. Bestellungen können dabei täglich zwischen 7 und 21 Uhr aufgegeben werden.

Über 15.500 Produkte im Gurkerl.at-Sortiment

Rund 87.000 zusätzliche Einwohner würden so von einem breiten und hochwertigen Sortiment an etwa frischem Obst und Gemüse, Drogerie- und Alltagsprodukten bis hin zu rezeptfreien Apothekenartikeln profitieren. Insgesamt bietet man über 15.500 Produkte an. Das Sortiment wird laut Aussendung auch „laufend erweitert“.

„Entwicklung möchten wir auch in weiteren Regionen aufgreifen“

„Unsere Mission ist es, mit Gurkerl.at den Lebensmitteleinkauf in Österreich grundlegend zu vereinfachen und die Supermarktlandschaft Schritt für Schritt zu revolutionieren“, sagt Richard Harris Jr., Geschäftsführer von Gurkerl.at. Den Grund dafür sieht man beim online-Supermarkt in einem spürbaren Nachfrageanstieg seit Anfang des Jahres. „Diese Entwicklung möchten wir nun auch in weiteren Regionen aufgreifen.“