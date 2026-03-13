Häufiger Betreiberwechsel: Kaffeehaus-Betreiber ist insolvent

Die "SLS Gastro GmbH" aus Wien, die das Kaffeehaus "Flroianihof" betreibt, ist pleite. Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestartet, berichtet nun der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Die Schuldnerin wurde erst im Jahr 2025 gegründet und betreibt seither das Kaffeehaus „Florianihof“. Aktuell sind knapp 30 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Noch unklar ist, wie viele Mitarbeiter betroffen sind. Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Höhe der zu erwartenden Passiva.

Deshalb ist man in Insolvenz geschlittert

Als Gründe für die Insolvenz gibt man etwa an, dass bereits vor der Geschäftsübernahme das Kaffeehaus mehrmals den Betreiber gewechselt hat. Aus diesem Grund musste die Schuldnerin einen neuen Kundenstamm aufbauen, das Geschäft verlief zunächst schleppend. Die getätigten Anlaufkosten konnten so nicht abgedeckt werden, weshalb man nun eben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen musste.

Das sieht der Sanierungsplan vor

Das schuldnerische Unternehmen soll nun eben über einen Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote entschuldet werden. Dieser ist binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans zahlbar. Dessen Realisierbarkeit soll nun vom AKV geprüft werden.