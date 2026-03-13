Baumaschinen-Vermieter besteht seit 1990, ist jetzt insolvent

Beim Antragsteller handelt es sich um den Betreiber der Vermietung von Baumaschinen, Lastkraftwagen, Anhänger sowie Höhenzugangstechnik. Die vermieteten Geräte werden laut AKV dabei überwiegend an Bauunternehmen überlassen. Im Zuge der Übernahme eines bereits seit dem Jahr 1990 bestehenden Einzelunternehmens, das auch davor schon im selben Geschäftsbereich tätig war, hat man den operativen Geschäftsbetrieb aufgebaut. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer und derzeit 23 Gläubiger betroffen. Die Gesamtforderungen belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.

Warum die KMV GmbH in die Insolvenz geschlittert ist

Laut eigenen Angaben ist man im Wesentlichen deshalb in Insolvenz geschlittert, weil die Finanzierungsstruktur nicht nachhaltig war. Der Maschinenpark sei teilweise über Mietkauf- und Leasingfinanzierungen aufgebaut gewesen, wodurch laufende Finanzierungskosten entstanden sind, die im Verhältnis zur Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft eine zunehmende Belastung darstellten. Dadurch kam es zu Rückständen, eingeleitete Maßnahmen erforderten längere Zeit als erwartet, wodurch sich die Situation weiter verschlechterte. Erst hat man eine außergerichtliche Sanierung angestrebt, doch dieser Versuch scheiterte.

So soll das Unternehmen weiter bestehen

Das Unternehmen soll allerdings fortgeführt werden, es wird ein Sanierungsplan angestrebt. Hierfür wird den Gläubigern eine 30-prozentige Quote, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten. Laut eigenen Angaben sei die Fortführung auch durchaus möglich, da der operative Geschäftsbetrieb grundsätzlich tragfähig sei, weiterhin Nachfrage nach den vermieteten Maschinen bestehe und ein funktionsfähiger Maschinenpark vorhanden sei, so der AKV. Ob der Sanierungsplan wirklich realisierbar ist, wird nun zu prüfen sein.