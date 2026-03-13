Wien-Wetter: Samstag mit viel Sonne

In der Bundeshauptstadt wird der Samstag sehr sonnig, abgesehen von ein paar harmlosen Quellwolken. Höchstwerte bis zu 19 Grad

Mit viel Sonnenschein geht es in Wien durch den Samstag. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken, diese bringen aber keinen Niederschlag, berichtet die GeoSphere Austria. Der Wind weht lebhaft aus Südost. Am Morgen zeigt das Thermometer sechs Grad an, die Höchstwerte liegen bei 19 Grad.