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Foto auf 5min.at zeigt die Nationalbibliothek in Wien
Freundlich ist das Wetter am Samstag in Wien.
Wien
13/03/2026
bis zu 19 Grad

Wien-Wetter: Samstag mit viel Sonne

In der Bundeshauptstadt wird der Samstag sehr sonnig, abgesehen von ein paar harmlosen Quellwolken. Höchstwerte bis zu 19 Grad

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Mit viel Sonnenschein geht es in Wien durch den Samstag. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken, diese bringen aber keinen Niederschlag, berichtet die GeoSphere Austria. Der Wind weht lebhaft aus Südost. Am Morgen zeigt das Thermometer sechs Grad an, die Höchstwerte liegen bei 19 Grad.

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