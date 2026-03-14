Von Bangkok nach Frankfurt: 32 Kilo Cannabis in Wien gestoppt

Gestern früh fanden Polizisten am Flughafen Wien einige Drogen in Koffern auf. Ein Mann wurde festgenommen.

Bei Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat in den Morgenstunden des 13. März 2026 fanden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, zwei Koffer, gefüllt mit 32 Kilogramm Cannabis, auf. Die Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollte nach Frankfurt (Deutschland) weitertransportiert werden.

Niederländer verweigerte Aussage

Das Suchtmittel wurde sichergestellt. Ein 39-jähriger Niederländer, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde von den Polizeibediensteten vor dem Abflug nach Frankfurt vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme verweigerte der Beschuldigte die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.