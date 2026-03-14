Härtere Strafen & Punktesystem: Wiens Plan für Gemeindewohnungen

Konkret bedeutet das, dass Personen, die in den vergangenen fünf Jahren wegen „unleidlichen Verhaltens“, unerlaubter Untervermietung, Nichtnutzung oder einer missbräuchlichen Verwendung der Wohnung gerichtlich gekündigt wurden, für mehrere Jahre komplett vom System ausgeschlossen werden. Diese Sperre greift auch dann, wenn noch offene Mietschulden gegenüber der Stadt oder mitziehenden Personen bestehen. Damit möchte der Wiener Landtag sicherstellen, dass die soziale Gemeinschaft im Gemeindebau geschützt wird und die Mieterhistorie bei der Neuvorgabe eine entscheidende Rolle spielt.

Punktesystem statt Wartesystem

Gleichzeitig verabschiedet sich die Stadt vom klassischen Prinzip der Wartezeit als primärem Faktor für eine Wohnungszusage. Anstelle der bisherigen Warteliste tritt ein flexibles Punktesystem, das die individuelle Lebenssituation der Wienerinnen und Wiener stärker in den Fokus rückt. In diesem neuen Modell werden Bonuspunkte für verschiedene soziale und persönliche Kriterien vergeben, wie etwa besonders beengte Wohnverhältnisse, gesundheitliche Einschränkungen oder einschneidende familiäre Veränderungen. Auch Faktoren wie laufende Aus- und Weiterbildungen oder der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum im Alter fließen künftig positiv in die Bewertung ein, um die Vergabe bedarfsgerechter und fairer zu gestalten.

Wiener Wohn-Tickets

Eine wesentliche administrative Erleichterung bringt die Einführung eines einheitlichen Wiener Wohn-Tickets ab dem Jahr 2026. Damit entfällt die bisherige bürokratische Trennung zwischen klassischen Gemeindewohnungen und geförderten Genossenschaftswohnungen. Wohnungswerber benötigen nur noch ein zentrales Dokument, um Zugang zum gesamten geförderten Wohnungsmarkt der Stadt zu erhalten. Trotz der strengeren Ausschlusskriterien setzt Wien weiterhin auf eine massive Wohn-Offensive. Mit Großprojekten wie im „Village im Dritten“ oder der Anlage „Wienerfeld West“, die gemeinsam über 440 neue Wohneinheiten schaffen, soll das Angebot an leistbarem Wohnraum parallel zur Reform stetig ausgebaut werden.