Hubschraubereinsatz: LKW-Lenker von eigenem Wagen eingeklemmt

Gestern Vormittag ereignete sich in Wien-Döbling ein Arbeitsunfall, bei dem ein 46-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Laut ersten Zeugenaussagen soll der LKW-Lenker aus seinem abgestellten Fahrzeug ausgestiegen sein, als dieses plötzlich ins Rollen kam. Dem Mann sei es noch gelungen, sich teilweise zurück in die Fahrerkabine zu hieven, um zu versuchen, die Handbremse anzuziehen.

Rettungshubschrauber-Einsatz

Der LKW kollidierte jedoch mit einem Baum, wodurch Hüfte und Beine des Mannes in der Fahrertüre eingeklemmt wurden. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 46-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Unfall in Kenntnis.