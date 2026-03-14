Mit Messer verletzt: 20-Jähriger rettet sich ins Auto

Gestern gegen Mitternacht ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann soll einen anderen mit einem Messer angegriffen haben und dann geflüchtet sein.

Gestern wurde ein Mann, nachdem er im Verdacht steht, einen anderen angegriffen zu haben, festgenommen.

Gestern wurde ein Mann, nachdem er im Verdacht steht, einen anderen angegriffen zu haben, festgenommen.

Zeugen alarmierten gestern kurz vor Mitternacht die Polizei, nachdem sie im 16. Bezirk (Ottakring) einen heftigen Streit zwischen zwei jungen Männern beobachtet hatten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der beiden plötzlich ein Messer gezückt und versucht haben, auf seinen Kontrahenten einzustechen.

Streit eskaliert

An der Einsatzörtlichkeit trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring das 20-jährige Opfer mit einer oberflächlichen Schnittwunde im Hüftbereich an. Es wurde bereits durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden. Der Mann gab an, von einem Bekannten aufgrund angeblicher Geldschulden attackiert worden zu sein. Es sei ihm gelungen, sich auf den Beifahrersitz eines unversperrten PKW zu retten und die Fahrzeugtüre von innen zuzuhalten. Der Tatverdächtige soll daraufhin mehrmals mit dem Messer auf die Fensterscheibe des Autos eingestochen und diese beschädigt haben.

Tatverdächtiger flüchtete zuerst – Festnahme

„Als er die herannahenden Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er die Flucht. Aufgrund der konkreten Personsbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter wenig später unweit der Tatörtlichkeit angehalten und vorläufig festgenommen werden“, so die Wiener Polizei. Es handelt sich um einen polizeibekannten 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen, gegen den bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung angezeigt, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 13:48 Uhr aktualisiert