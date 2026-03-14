94-Jährige entlarvt Betrüger bei 9.000-Euro-Bücherverkauf

Am vergangenen Mittwoch ist es Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling gelungen, einen mutmaßlich schweren Betrug zu verhindern.

Ein Mann wollte in Wien eine ältere Frau betrügen.

Ein Mann wollte in Wien eine ältere Frau betrügen.

Ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im dringenden Verdacht, versucht zu haben, einer 94-jährigen Frau zwei vermeintlich wertvolle Bücher zu einem ebenfalls vermeintlich besonders günstigen Preis in der Höhe von rund 9.000 Euro zu verkaufen.

Mann auf frischer Tat ertappt

Da der alten Frau und ihrer Tochter das Auftreten und die Absichten des Mannes verdächtig schienen, verständigten sie die Polizei. Beim vereinbarten Verkaufsgespräch in der Wohnung des Opfers in Wien-Hietzing konnte der Mann kurze Zeit später auf frischer Tat ertappt und angehalten werden.

Verdacht des versuchten schweren Betrugs

Der 94-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige wegen des Verdachts des versuchten schweren Betrugs auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.