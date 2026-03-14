55-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle aus und brüllt NS-Parolen

Im Zuge einer Personskontrolle zeigte sich ein 55-jähriger polnischer Staatsangehöriger gestern Abend uneinsichtig und unkooperativ gegenüber Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt.

Gestern verhielt sich ein Mann bei einer Personenkontrolle unkooperativ und schrie herum.

Gestern verhielt sich ein Mann bei einer Personenkontrolle unkooperativ und schrie herum.

„Der Mann schrie laut herum, gab wiederholt nationalsozialistische Parolen von sich und stellte sein Verhalten auch nach mehrmaligen Aufforderungen der Beamten nicht ein. Bei der vorläufigen Festnahme setzte sich der Mann heftig zur Wehr“, heißt es vonseiten der Wiener Polizei.

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Der 55-Jährige wurde wegen Erregung ungebührlichen Lärms und nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.