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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Wien vor dem Parlament bei Nacht.
Gestern verhielt sich ein Mann bei einer Personenkontrolle unkooperativ und schrie herum.
7. Bezirk/Wien
14/03/2026
Festnahme

55-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle aus und brüllt NS-Parolen

Im Zuge einer Personskontrolle zeigte sich ein 55-jähriger polnischer Staatsangehöriger gestern Abend uneinsichtig und unkooperativ gegenüber Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

„Der Mann schrie laut herum, gab wiederholt nationalsozialistische Parolen von sich und stellte sein Verhalten auch nach mehrmaligen Aufforderungen der Beamten nicht ein. Bei der vorläufigen Festnahme setzte sich der Mann heftig zur Wehr“, heißt es vonseiten der Wiener Polizei.

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Der 55-Jährige wurde wegen Erregung ungebührlichen Lärms und nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

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