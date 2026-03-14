Supermarkt-Diebstahl eskaliert: Betrunkener tritt auf Security ein

Am Freitagnachmittag rastete ein Dieb in einem Supermarkt in Wien aus. Er trat dann auch noch auf einen Security ein.

Am gestrigen Nachmittag wurde ein Mann von Angestellten eines Supermarktes in Wien-Floridsdorf dabei beobachtet, wie er diverse Lebensmittel unter seinen Pullover und in seine Hosentasche steckte und, ohne diese zu bezahlen, den Kassenbereich passierte. Als der mutmaßliche Ladendieb daraufhin von dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angehalten und mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde, wehrte er sich so heftig, dass der Mitarbeiter stürzte.

Mann hatte über 2,7 Promille

Der 49-jährige Österreicher trat daraufhin mit dem Fuß auf den am Boden liegenden 57-Jährigen ein und versuchte anschließend zu flüchten. Er konnte jedoch durch weitere Angestellte des Geschäfts aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Gegenüber Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau zeigte sich der Mann schließlich geständig. Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 2,74 Promille. Der 49-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.