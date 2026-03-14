Floridsdorf: Betrunkener Ladendieb tritt auf Security-Mitarbeiter ein

Am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf eskalierte ein mutmaßlicher Ladendiebstahl. Als ein Mann beim Stehlen von Lebensmitteln ertappt wurde, soll er einen Security-Mitarbeiter attackiert haben. Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest.

Am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf soll ein 49-Jähriger nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl einen Security-Mitarbeiter attackiert haben.

Am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf soll ein 49-Jähriger nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl einen Security-Mitarbeiter attackiert haben.

Am Freitagnachmittag, dem 13. März 2026, wurde ein Mann in einem Supermarkt am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf beobachtet. Laut Angaben der Polizei soll der 49-Jährige mehrere Lebensmittel unter seinen Pullover sowie in seine Hosentasche gesteckt haben. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Angestellte des Geschäfts bemerkten den Vorfall und reagierten sofort.

Security greift ein

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hielt den Mann daraufhin an und konfrontierte ihn mit dem Verdacht des Diebstahls. Doch die Situation eskalierte. Der Verdächtige soll sich heftig gewehrt haben, wodurch der 57-jährige Sicherheitsmitarbeiter zu Boden stürzte.

Tritte gegen Mitarbeiter

Während der Security am Boden lag, soll der 49-Jährige laut Polizei mit dem Fuß auf ihn eingetreten haben. Danach versuchte der Mann zu flüchten. Weitere Angestellte des Supermarkts griffen jedoch ein. Sie hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Alkotest zeigt hohen Wert

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau nahmen den Mann schließlich fest. Gegenüber den Polizisten zeigte er sich geständig. Ein Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 2,74 Promille.