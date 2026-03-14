Wien am Sonntag: Wolken am Vormittag, Sonne am Nachmittag

Der Sonntag (15. März 2026) startet in Wien zunächst noch wechselhaft. „In der ersten Tageshälfte überwiegen die durchziehenden Wolkenfelder, dennoch kann sich zwischendurch die Sonne zeigen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags lockert es zunehmend auf, und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 5 Grad, tagsüber werden etwa 15 Grad erreicht.