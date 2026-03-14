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Foto auf 5min.at zeigt Wien
Zwischen Wolken zeigt sich am Sonntag in Wien immer wieder die Sonne.
Wien
14/03/2026
Prognose

Wien am Sonntag: Wolken am Vormittag, Sonne am Nachmittag

Der Sonntag bringt Wien einen Mix aus Wolken und Sonne. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne häufiger.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Der Sonntag (15. März 2026) startet in Wien zunächst noch wechselhaft. „In der ersten Tageshälfte überwiegen die durchziehenden Wolkenfelder, dennoch kann sich zwischendurch die Sonne zeigen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags lockert es zunehmend auf, und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 5 Grad, tagsüber werden etwa 15 Grad erreicht.

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