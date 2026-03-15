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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Gestern Nacht sorgte ein Brand im 10. Wiener Gemeindebezirk (Favoriten) für ein Großaufgebot der Einsatzkräfte.
10. Bezirk/Wien
15/03/2026
Ermittlungen laufen

Großeinsatz: Brand bei Wohnhausanlage fordert 24 Verletzte

Vergangene Nacht kam es in Wien-Favoriten aufgrund eines Brandes im Innenhof einer Wohnhausanlage zu einem Großeinsatz der Berufsfeuerwehr Wien, der Berufsrettung Wien und der Wiener Polizei.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Der Brand, der ersten Erhebungen zufolge von im Hof gelagerten Sperrmüll ausging, verursachte eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch drang durch die Fenster ins Stiegenhaus, die Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht.

24 Personen leicht verletzt

Durch die Berufsrettung Wien wurden 24 leicht verletzte Personen vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt, acht davon wurden zur weiteren Versorgung in Spitäler gebracht, heißt es vonseiten der Wiener Polizei. Die meisten Hausbewohner konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst übernommen, so die Beamten abschließend.

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