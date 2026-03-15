Großeinsatz: Brand bei Wohnhausanlage fordert 24 Verletzte

Vergangene Nacht kam es in Wien-Favoriten aufgrund eines Brandes im Innenhof einer Wohnhausanlage zu einem Großeinsatz der Berufsfeuerwehr Wien, der Berufsrettung Wien und der Wiener Polizei.

Der Brand, der ersten Erhebungen zufolge von im Hof gelagerten Sperrmüll ausging, verursachte eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch drang durch die Fenster ins Stiegenhaus, die Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht.

24 Personen leicht verletzt

Durch die Berufsrettung Wien wurden 24 leicht verletzte Personen vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt, acht davon wurden zur weiteren Versorgung in Spitäler gebracht, heißt es vonseiten der Wiener Polizei. Die meisten Hausbewohner konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst übernommen, so die Beamten abschließend.