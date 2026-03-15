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/ ©LPD Wien
Bild auf 5min.at zeigt die Gesuchten
Diese drei Personen sollen eine Frau in Wien ausgeraubt haben.
Wien/10. Bezirk
15/03/2026
Fahndung

Polizei-Suche nach Raub: Trio verfolgte Seniorin bis nach Hause

Am 14. Jänner sollen drei Personen eine ältere Frau in Wien-Ottakring überfallen haben. Nun wurden Lichtbilder der mutmaßlichen Täer veröffentlicht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)

Die drei auf den Lichtbildern ersichtlichen Personen stehen in dringendem Verdacht, am Vormittag des 14. Jänner 2026 einen Bankanschlussraub in Wien-Ottakring begangen zu haben. Bei den bislang unbekannten Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau.

85-Jährige gegen Hauswand gedrückt

Diese sollen eine 85-jährige Dame bei der Behebung eines größeren Bargeldbetrages in einer Bankfiliale beobachtet und sie anschließend zu Fuß bis zu ihrem Wohnhaus verfolgt haben. Dort sollen sie das Opfer plötzlich von hinten gepackt, gegen die Hauswand gedrückt und dessen Handtasche durchsucht haben. Mit dem erbeuteten Geldkuvert flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

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Diese Personen…
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…sind tatverdächtig…
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…eine alte Frau ausgeraubt zu haben.
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Polizei bittet um Hinweise

Die 85-Jährige, die durch die Tat leichte Verletzungen erlitten hatte, begab sich in eine nahegelegene Polizeiinspektion, um Anzeige zu erstatten. Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien Lichtbilder der mutmaßlichen Täter sichern. Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

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