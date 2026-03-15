Mit Waffe bedroht: 15-Jähriger in Donaustadt brutal attackiert

In Wien-Donaustadt wurde ein 15-Jähriger auf dem Heimweg Opfer eines brutalen Überfalls. Drei junge Männer sollen ihn bedroht und attackiert haben. Wochen später gelang der Polizei nun die Festnahme eines Verdächtigen.

Ein 15-Jähriger ist am Abend des 21. Februar 2026 in Wien-Donaustadt Opfer eines versuchten schweren Raubes geworden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr auf der Erzherzog-Karl-Straße. Laut Polizei wurde der Jugendliche auf seinem Heimweg von drei flüchtigen Bekannten angesprochen. Die jungen Männer begleiteten ihn zunächst ein Stück zu Fuß. Plötzlich eskalierte die Situation: Einer der Begleiter soll eine vermeintlich echte Schusswaffe gezogen haben. Dabei bedrohte er den Jugendlichen und forderte Geld.

Mit dem Umbringen bedroht

Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, soll der Täter dem 15-Jährigen gedroht haben, ihn zu töten, falls er nicht sofort sein gesamtes Bargeld übergibt. „Plötzlich habe einer der jungen Männer eine vermeintlich echte Schusswaffe gezogen und ihn mit dem Umbringen bedroht, sollte er nicht unverzüglich sein gesamtes Bargeld aushändigen“, so die Polizei. Der Jugendliche zeigte daraufhin seine leere Brieftasche. Doch statt von ihm abzulassen, sollen die Täter gewalttätig geworden sein.

Täter treten auf Opfer ein

Nach Angaben des Opfers stießen die drei Männer den Jugendlichen zu Boden und traten mit den Füßen auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in Richtung U-Bahnstation Aspernstraße. Der 15-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Kopfverletzungen. Er begab sich selbstständig in ein Spital und erstattete danach Anzeige bei der Polizei.

Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, konnten im Zuge der Ermittlungen rasch einen Tatverdächtigen ausforschen. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen österreichischen Staatsbürger. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann am 14. März 2026 festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen gegen zwei weitere, bislang unbekannte Täter laufen weiterhin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert