Polizeibekannter Teenager klaut E-Moped – App verrät Versteck

In Wien-Floridsdorf nahm die Polizei am Samstag einen Jugendlichen fest, der mit einem gestohlenen E-Moped unterwegs war. Bei einer Durchsuchung fanden sie noch ganz andere Sachen.

Als ein 27-jähriger Mann am Samstag (14. März) zu Mittag in Wien-Floridsdorf sein E-Moped nicht vor seinem Wohnhaus fand, wo er es abgestellt hatte, alarmierte er die Polizei. Mithilfe einer App wurde das Fahrzeug im 22. Bezirk geortet, woraufhin sich Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt unverzüglich zu der ausgeforschten Adresse aufmachten.

Polizeibekannter 16-Jähriger geschnappt

Dort angekommen entdeckten sie drei Jugendliche mit dem mutmaßlich gestohlenen E-Moped. Als diese die Polizei sahen, ergriffen sie sofort die Flucht und liefen in verschiedene Richtungen davon. Doch die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Tatverdächtigen, einen bereits polizeibekannten 16-jährigen syrischen Staatsangehörigen, kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen.

Einbruchswerkzeug gefunden

„Im Zuge der Personsdurchsuchung und in unmittelbarer Nähe des Anhalteorts wurde mutmaßliches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt, darunter ein Messer, ein Schraubenzieher und Ratschen“, schildert die Polizei. Zeugen gaben an, gesehen zu haben, dass der Jugendliche diese auf seiner Flucht weggeworfen hatte.

Moped umlackiert

Das beim Ladinigpark zurückgelassene E-Moped wurde ebenfalls von den Beamten sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Doch es hatte den Ausflug nicht unbeschädigt überstanden: „Es wies kleinere Beschädigungen auf und war von den Tatverdächtigen zudem umlackiert worden“, informiert die Polizei. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt. „Ermittlungen gegen die beiden weiteren, bislang unbekannten Täter sind im Gange“, so die Polizei abschließend.